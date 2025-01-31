„Клоун“: Потап возмутил украинцев приглашением на свои концерты на русском языке

Исполнитель в своем Instagram опубликовал пост, в котором анонсировал предстоящий концерт за рубежом уже с новым проектом. Он пригласил поклонников посетить выступление, которое состоится в городе Хайфа, Израиль, но при этом дату концерта не раскрыл. По словам Потапа, он уже прибыл в эту страну, поэтому, вероятно, выступление состоится на днях.

Свой пост он дополнил видео, в котором на ломаном английском рассказал о предстоящем шоу. Правда, внимание пользователей в сети привлекло не само видео с анонсом концерта, а подпись к нему. В ней также говорилось о выступлении в Хайфе, но она была написана сразу на трех языках - английском, украинском и русском.

„Потап в Хайфе со Slavic Balagan! Внимание: этот концерт может вызвать экспрессивные танцы, неконтролируемые приступы смеха и внезапное желание надеть спортивный костюм“, - написал рэпер.

По привычной для себя манере Потап никак не реагирует на хейт, молчит о войне и не отвечает на гневные комментарии пользователей.