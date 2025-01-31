Видео секс-марафона порнозвезды с 1000+ мужчинами удалили из OnlyFans. Почему?

Американская порномодель Бонни Блю решила войти в историю и 17 января попыталась установить мировой рекорд, занявшись сексом с 1057 мужчинами всего за 12 часов. Масштабный марафон, организованный специально для съёмок, проходил в контролируемых условиях, а для участия действовал ряд строгих требований.

Блю подчеркнула, что каждый мужчина, желавший стать частью рекорда, обязан был предоставить медицинскую справку, подтверждающую отсутствие инфекций, передающихся половым путём (ЗППП), либо использовать средства контрацепции. Допускались к съёмкам только совершеннолетние участники — для этого перед началом процесса они предъявляли удостоверение личности. Их фотографировали вместе с документами, а затем просили подписать официальное согласие на участие.

Однако, несмотря на выполнение всех формальностей, платформа OnlyFans приняла решение удалить видеозапись. Представитель сервиса пояснил, что контент не соответствует внутренним требованиям площадки, из-за чего доступ к ролику был закрыт.

„OnlyFans — это платформа, предназначенная для создателей контента, которые прошли полный процесс адаптации к работе площадки и решили монетизировать свой контент. Чтобы обезопасить наше сообщество, OnlyFans также проверяет возраст, личность и согласие всех сторон, фигурирующих в откровенных роликах на OnlyFans. Мы не разрешаем присутствие на видео большого количества людей, не относящихся к OnlyFans, даже если они подписали формы с согласием“, — сказал он.

Ранее житель Великобритании, один из участников секс-марафона порнозвезды Бонни Блю, рассказал, что не смог заняться с ней сексом. По его словам, изначально утверждалось, что каждое „свидание“ будет происходить наедине, однако потом выяснилось, что мужчины входили в помещение большими группами. Британец признался, что слишком застенчив для такого.