На свет появился новый джазовый фестиваль iDeeJazz Viimsi

По словам Олега Писаренко, iDeeJazz благодаря сотрудничеству со зрителями и спонсорами уверенно занял свое место на музыкальной сцене как Тарту, так и Ида-Вирумаа, и теперь настало время приблизиться к публике в Таллинне и Харьюмаа. „В Виймси есть превосходный культурный центр Artium, он хорош как с точки зрения залов, так и общей атмосферы и ауры, во многом сформированной легендой эстонского джаза Виллу Вески, который работал продюсером музыкальных мероприятий в Artium. Так что я верю, что зрители также найдут дорогу на концерты iDeeJazz в Виймси, первый из которых запланирован на 9 марта, а второй – на 22 мая“, – сказал Писаренко. Фестиваль iDeeJazz Viimsi стал возможен благодаря поддержке компании по развитию недвижимости Capital Mill, посольства Италии и фонда „Капитал культуры“.

„Более масштабная идея – предложить зрителям в рамках iDeeJazz Viimsi четыре мероприятия в год, в ходе которых мы будем представлять джазовых музыкантов из разных европейских стран, а также культуры стран исполнителей в целом. Именно поэтому очень приятно, что нас поддержало такое важное предприятие, которое, в дополнение к посольству и Капиталу культуры, вносит свой вклад в то, чтобы в Виймси стало больше именно международной культурной жизни“, – сказал Писаренко.

На концерте, который состоится 9 марта в Viimsi Artium, в составе трио Франчески Тандои, помимо нее самой, выступят виртуозы мирового уровня – бразильский контрабасист Маттеус Николаевски и голландский перкуссионист Сандер Смеетс. Концерту будет предшествовать творческое приветствие эстонских джазовых музыкантов.

„В Тарту iDeeJazz был титулован имиджевым событием для города, среди самых запоминающихся моментов фестиваля были концерты Ричарда Боны, Дино Салуцци, OUM, Соны Йобартех, De-Phazz и многих других выдающихся международных артистов из 40 стран“, – сказал Писаренко.

Более подробная информация: ideejazz.ee и piletikeskus.ee/et/e/dk9c6b