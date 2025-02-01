ФОТО | Певица Алика пришла на гала-концерт EMA в откровенном платье

В прошлом году Алика Милова (22) одержала победу сразу в пяти номинациях Эстонской музыкальной премии: „Артист года“, „Артистка года“, „Альбом года“, „Дебютный альбом года“ и "Песня года“. В этом году число номинаций, где она была представлена, оказалось намного скромнее — она вошла лишь в двадцатку лучших в номинации „Музыкальный клип года“ с совместной с Villemdrillem песней, однако в тройку лидеров они все же не попали.

Несмотря на это, в этом году Алика стала, наверное, самой яркой звездой на гала-вечере премии. Во-первых, будучи лучшей артисткой прошлого года, она передала на сцене титул лучшей артистке уже этого года - Мари Юрьенс. А еще Алика привлекла большое внимание своим нарядом. Певица надела белое платье в пол с черным корсетом и большим вырезом. Всеобщее внимание привлекли ее прозрачные туфли на высоком каблуке, которые вместе с серебристыми украшениями и сумкой связали наряд в единое целое.

По данным из социальных сетей, с выбором одежды Алике помогала стилист Карин Нахкур, которая сотрудничала и с другими музыкантами, такими как Инга, Флориан Валь и Ан-Марлен. Красоту Алики на гала-вечере Эстонской музыкальной премии подчеркнула визажист Кайя Трийса.