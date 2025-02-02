Семь ценных рекомендаций по улучшению сексуальной жизни

Стресс влияет на все аспекты вашей жизни, включая либидо. Чем меньше стресса вы испытываете, тем лучше будет и качество вашей интимной жизни. Стресс ускоряет частоту сердечных сокращений (но не полезным образом) и повышает кровяное давление. Оба этих фактора негативно влияют на ваше желание заниматься сексом, а также на способность наслаждаться процессом и радовать партнера.

Омега-3 содержится в тунце, лососе, авокадо и оливковом масле и помогает улучшить кровообращение. Витамин B1, содержащийся в арахисе, свинине и красной фасоли, поможет улучшить работу нервной системы. А содержащиеся в яйцах витамины группы В полезны для стабилизации уровня гормонов, что помогает снизить стресс и улучшить эрекцию.

Здоровое питание, включающее фрукты, овощи и другие ценные продукты, также помогает улучшить общее самочувствие и здоровье, повысить либидо и улучшить качество сексуальной жизни. Особенно хороша для этого так называемая средиземноморская диета, богатая фруктами, овощами и жирными кислотами омега-3.

Кроме того, физические упражнения положительно влияют на гормональный баланс (от которого тоже зависит самочувствие) и повышают уверенность в себе.

Улучшить физическую форму и повысить либидо можно с помощью 30-минутных пробежек или занятий плаванием, и это касается обоих партнеров. А нехватка физической активности и проблемы с сердцем могут ухудшить эрекцию.

Один из лучших способов улучшить свое здоровье, самочувствие и качество сексуальной жизни — регулярная физическая активность. Особенно важны кардиотренировки, которые укрепляют сердце. Конечно, секс тоже повышает пульс, но регулярные тренировки за пределами спальни изменят вашу интимную жизнь в лучшую сторону.

Everyday Health и Healthline изучили этот вопрос и предлагают семь рекомендаций, которые помогут улучшить качество сексуальной жизни и самочувствие в целом.

На качество сексуальной жизни влияет много факторов, в том числе наше самочувствие и состояние здоровья. Боль в спине, стресс, усталость и ссоры с партнером могут основательно подпортить интимную близость. Как и вечеринки, на которых употребляется много алкоголя.

Стресс также может отрицательно влиять на эрекцию или способность достигать оргазма. Избавиться от массы забот может быть нелегко, но вы можете научиться справляться с накопившимся стрессом. Например, поговорите по душам с партнером или другим близким человеком. Займитесь йогой, медитацией, делайте расслабляющие упражнения и повышайте свою физическую активность.

Не воспринимайте стресс как привычную составляющую ваших будней, на которую невозможно повлиять. Научитесь с ним справляться — это поможет улучшить не только качество интимной жизни, но и общее состояние здоровья.

Отказ от алкоголя и курения

Вредные привычки, такие как курение и чрезмерное употребление алкоголя, оказывают негативное влияние и на ваше здоровье, и на сексуальную жизнь. Хотя может показаться, что эти две привычки помогают расслабиться и снять стресс, это не так. И тот факт, что вы когда-то наслаждались сексом „под градусом“, не означает, что и в дальнейшем алкоголь будет вам помогать.

То же самое касается курения. Каким бы чудесным ни был сигаретный дым после секса, в долгосрочной перспективе курение не улучшит ваши показатели в постели и ощущения от интимной близости.

Курение — это вредная привычка, которая связана не только с неприятным запахом и раком легких, но и с импотенцией. Избавление от нее может улучшить вашу сексуальную жизнь и повысить либидо. В свою очередь алкоголь является депрессантом, который ухудшает качество сна и самочувствие, поэтому очень важно с ним не переусердствовать. Следует также отметить, что чрезмерное употребление алкоголя делает людей менее привлекательными.

Качественный сон

Недостаток сна и его плохое качество связаны с эректильной дисфункцией у мужчин и с проблемами сексуальной жизни у женщин, а именно — с их реакцией на стимуляцию. Это связано не только с усталостью, но и с гормональными колебаниями, вызванными нехваткой сна. Качественный сон повысит ваше либидо и улучшит вашу интимную жизнь.