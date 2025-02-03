ФОТО | "Самый большой фанат“. Сын Анны Леванди послал Нине Петрыкиной воздушный поцелуй

Сын Анны Леванди Арлет (19) был одним из многих, кто в пятницу, 31 января, болел за Нину Петрыкину (20) на проходившем в Таллинне европейском чемпионате. После победы девушка прямо на коньках подошла к трибуне и протянула руки Арленду, сидевшему на уровень выше. Молодой человек, взяв Нину за руки, послал ей воздушный поцелуй.

Арлет называет себя самым большим фанатом Нины, но, похоже, между молодыми людьми может быть нечто большее, чем просто дружба, поскольку в конце прошлого года они вместе посетили гала-концерт звезд спортивного года (на пятом фото).

Кроме того, обе звезды фигурного катания периодически делятся в социальных сетях совместными фотографиями, что также может быть подтверждением, что между фигуристами существует нечто большее, чем просто дружба.