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03.02.2025, 08:00

ФОТО | "Самый большой фанат“. Сын Анны Леванди послал Нине Петрыкиной воздушный поцелуй

 
Нина Петрыкина и Арлет Леванди
Нина Петрыкина и Арлет Леванди
ФОТО: Kollaž | Delfi Meedia

В минувшую пятницу фигуристка Нина Петрыкина завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы, который в этом году проходит в Таллинне. Среди прочих, в тот день спортсменку поддержал сын Анны Леванди Арлет.

Сын Анны Леванди Арлет (19) был одним из многих, кто в пятницу, 31 января, болел за Нину Петрыкину (20) на проходившем в Таллинне европейском чемпионате. После победы девушка прямо на коньках подошла к трибуне и протянула руки Арленду, сидевшему на уровень выше. Молодой человек, взяв Нину за руки, послал ей воздушный поцелуй.

Нина Петрыкина и Арлет Леванди

Нина Петрыкина и Арлет Леванди

Арлет называет себя самым большим фанатом Нины, но, похоже, между молодыми людьми может быть нечто большее, чем просто дружба, поскольку в конце прошлого года они вместе посетили гала-концерт звезд спортивного года (на пятом фото).

Кроме того, обе звезды фигурного катания периодически делятся в социальных сетях совместными фотографиями, что также может быть подтверждением, что между фигуристами существует нечто большее, чем просто дружба.

Нина Петрыкина и Арлет Леванди

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