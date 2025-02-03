Писатель Дэн Браун анонсировал выход новой книги "Секрет всех секретов“
Действия нового романа Дэна Брауна будут разворачиваться в Праге.
Дэн Браун анонсировал выход книги „Секрет всех секретов“, где знакомый по предыдущим романах писателя профессор религиозной символогии Роберт Лэнгдон приезжает в столицу Чехии. Там, наслаждаясь городом и его историей, он приходит на лекцию Кэтрин Соломон, готовящейся опубликовать книгу о секретах человеческого сознания. Вскоре происходит жестокое убийство, Кэтрин исчезает вместе с рукописью, а Лэнгдон оказывается втянут в опасную игру.
Роман выйдет в свет 9 сентября 2025 года.
Дэн Браун - известный американский писатель, получивший всемирную славу после выхода книг „Код да Винчи“, „Ангелы и демоны“, „Утраченный символ“ и „Инферно“, рассказывающих о тайных обществах, символике, заговорах.