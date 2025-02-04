ПОДКАСТ | Дрожащие руки, слезы, лимузин и отсутствие поддержки близких: как Анатолий и Андрей сыграли гей-свадьбу в Эстонии

Молодожёны поделились историей своего знакомства, помолвки и свадьбы. «Для меня это чудо, будто я в сказку попал», – признаётся Андрей.

Предложение руки и сердца стало спонтанным. Анатолий планировал устроить грандиозный сюрприз в Финляндии, но вечерние прогулки и усталость внесли коррективы. В результате предложение пошло не по заранее подготовленному плану, а позднее, в ресторане. «Мы уже поели. Я пошел в туалет, выхожу, а он весь красный, слёзы идут“,– вспоминает Андрей. „Я нервничаю. Официанты ходят. Я говорю: уйдите, пожалуйста, не мешайте уже», – добавляет Анатолий, вспоминая момент, когда открывал шкатулку с кольцом.

По воспоминаниям ребят это был очень трогательный момент. Они разрыдались посреди ресторана: „Смотрели все – официанты смотрели, все вокруг смотрели, а мы не смотрели. Мы смотрели глаза в глаза“.

Регистрация брака сопровождалась тоже сильными эмоциями. «Там я тоже разревелся», – признаётся Андрей. «Он так говорил, будто сказку рассказывает», – добавляет Анатолий, вспоминая слова регистратора.

После ЗАГСа молодожёны отправились в ресторан, а затем катались по городу на лимузине. Празднование вышло скромным, но очень душевным. «В итоге мы приехали домой и просто уснули. Так устали, что на что-то большее сил не осталось», – смеются супруги.

Теперь Андрей и Анатолий планируют медовый месяц, но пока ждут разрешения рабочих моментов. «После марта будем знать, куда поедем».

Свадьба получилась такой, какой они её хотели: тёплой, уютной и незабываемой. И хотя не все родственники смогли их поддержать, главное, что они вместе и счастливы.

Подкаст «Поехали ко мне» делает мир слушателей шире и разностороннее. В нём ведущие Виктория Соломончук и Артур Изумрудов обсуждают любовь, секс и отношения через призму историй конкретных героев. Новый выпуск доступен на всех подкаст-платформах.

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