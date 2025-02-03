ФОТО | Похож на красавицу маму? Эстонская супермодель Кармен Касс впервые показала своего ребенка

В самом конце ноября супермодель Кармен Касс (46 лет) объявила в соцсетях, что раньше назначенного срока стала мамой. В посте новоиспеченная мамочка ласково называет малыша драконом и не раскрывает пол новорожденного. Можно предположить, что такое смешное прозвище придумано из-за того, что малыш родился в год дракона.

„Любимый Дракон официально присоединился к нам. Он демонстрирует удивительную храбрость и стойкость, появившись на свет раньше срока“, - отмечает Кармен в своем посте, добавляя, что сейчас она чрезвычайно счастлива. Рождение ребенка – исполнение мечты Кармен.

Ребенок родился на 33-й неделе беременности весом 2,3 килограмма и ростом 42 сантиметра. В посте говорится, что малыш родился в Ида-Таллиннской центральной больнице.

На выходных Касс опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой впервые показала лицо своего ребенка.

Слухи о возможной беременности Кармен Касс начали распространяться летом, когда супермодель с почти 90 000 подписчиками в Instagram поделилась в своем аккаунте фотографиями и видео, на которых был заметен животик.

Согласно данным Kroonika, в августе на свадьбу племянницы Ясмин с Кармен Касс поехал ее возлюбленный - итальянско-русский скульптор Дон Валетто.

Тем не менее, супермодель до сих пор не раскрыла, кто является отцом ее ребенка.

Кармен Касс и Илон Маск

Известная в Эстонии американская колумнистка Кристи Луйк недавно произвела фурор в Tiktok видео, в котором она заявила, что отцом ребенка Кармен Касс может быть миллиардер Илон Маск.

„Немного сплетен, связывающих Эстонию с Илоном Маском“, — сказала Луйк в начале видео. В видео сделано много предположений: живущая в США эстонка, например, предполагает, что Кармен, родившая в 46 лет, забеременела „с помощью“. При этом Луйк твердо утверждает, что знает, что Кармен и Маск знакомы. Якобы об этом ей рассказал их общий знакомый.

„Я сложила два и два, и думаю, что это правда“, — заявила Луйк с предельной уверенностью.

Вирусное видео в TikTok не осталось незамеченным племянницей Кармен Касс Синенсией, эстонской певицей Ясмин, которая оставила комментарий на английском языке в TikTok. „Ты сложил два и два? Я даже не знаю, почему меня все еще удивляет глупость людей“, — говорит племянница Касс в своем комментарии, ссылаясь на слова Луйк.