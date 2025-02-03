ФОТО | Не узнать! Эстонская актриса и певица Кристель Ааслайд поразила кардинальной сменой внешности

Кристель Ааслайд выделилась на церемонии вручения премии Estonian Music Awards (EMA). Певица кардинально сменила стиль - вместо привычных светлых локонов она стала жгучей брюнеткой. Новый цвет волос изменил Кристель до неузнаваемости. Особенно разительным был контраст, когда Ааслайд позировала бок о бок с любимой многими телеведущей-блондинкой Ээвой Эссе-Сыырумаа.

Новый темный цвет волос Кристель подчеркивал и ее белоснежный наряд, который она выбрала для вечера. Тело девушки прикрывало легкое платье из полупрозрачной ткани, дополненное белым жакетом широкого кроя. В дополнение к наряду ее туфли на высоком каблуке платформе также были белого цвета. Новая прическа девушки прекрасно сочеталась с зеленым ремнем и сумкой через плечо того же оттенка, которые были добавлены в качестве деталей.

Хотя Ааслайд выглядит очаровательно с черными волосами, она призналась в социальных сетях, что это лишь временное изменение и что она еще окончательно не отказалась от своих белокурых локонов. Певице помог парикмахер Герман Пинелис, который в честь праздничного вечера увенчал голову Кристель темным париком.

Estonian Music Awards 2025 Победители Estonian Music Awards 2025 былы объявлены 30 января на зрелищном гала-концерте в Unibet Arena в Таллинне. На ежегодном мероприятии, ведущими которого стали легендарная певица Анне Вески и рок-группа Bedwetters, выступили многие известные артисты. „Эстонская музыкальная премия — это важнейшая церемония награждения для наших артистов и одно из самых важных событий в эстонском музыкальном мире. Я всегда ждала этого дня с большим нетерпением“, - сказала популярная эстонская певица Лийс Лемсалу. Награды Eesti Muusikaauhinnad выдаются с 1998 года.

Кристель Ааслайд — эстонская актриса и певица, родившаяся на острове Сааремаа. Она приобрела известность благодаря участию в музыкальном проекте „Öed“ вместе с Туули Ранд.

В апреле 2024 года Кристель была госпитализирована с воспалением почек и провела пять дней в Северо-Эстонской региональной больнице. Она призвала своих поклонников заботиться о здоровье и держать спину в тепле в холодное время года.