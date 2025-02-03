ФОТО и ВИДЕО | Канье Уэст и полностью обнаженная Бьянка Цензори на красной дорожке „Грэмми“ спровоцировали скандал

Вечером 2 февраля в Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения премии Grammy. Многочисленных звездных гостей затмило появление Уэста и Цензори. Впрочем, это произошло не сразу. Когда пара вышла на красную дорожку, ничто не предвещало скандала, однако затем Бьянка скинула свою объемную шубу, под которой она оказалась обнаженной, если не считать коротенького и совершенно прозрачного платья, под которым не было нижнего белья.

Некоторые СМИ сообщили, что охрана „проводила“ пару на выход, однако чуть позже отозвали эту информацию - выяснилось, что Канье и Бьянка после выхода на красную дорожку сами покинули мероприятие.

Как отмечает Daily Mail, на церемонию они якобы пришли без приглашения. Издание полагает, что скандал был запланирован Уэстом. „Можно было увидеть, как он отдает Бьянке ряд приказов, прежде чем она сняла шубу“, пишет Daily Mail, подтверждая свою догадку комментарием эксперта по чтению по губам Николы Хиклинг. По ее словам, Уэст, вероятно, сказал жене: „А сейчас ты устроишь представление“. После этого Бьянка повернулась спиной к фотографам и скинула шубу.

В соцсетях снова возникли обсуждения модели отношений Уэста и его жены. По мнению многих, Канье манипулирует Бьянкой и ее уже давно пора спасать.

„Канье пытается превратить Бьянку в радикализированную версию Ким, — рассказывали друзья модели в 2023 году, когда у пары начались отношения. - Но разница в том, что когда Ким была с Канье, его уважали в мире моды. С тех пор он утратил это уважение“.