ФОТО | Жертва ковида восстала из пепла! Возобновил работу популярный клуб - желающих попасть туда было так много, что внутрь пустили не всех

Присутствовавший на мероприятии фотограф журнала Kroonika рассказал, что праздник имел огромный успех и был распродан. Людям, не купившим предварительный билет, отказывали на входе. „В Пярну это большая редкость для клубных мероприятий“, - сказал он.

„Теперь у нас будет два зала. В большом Морском зале будем регулярно проводить концерты, а в Речном зале – мероприятия электронной музыки. Основной акцент сделаем на концертах и музыке в целом, но в нашей программе есть и стендап-шоу. Мы ведем переговоры с некоторыми театрами, также будем проводить здесь выставки. Я называю это домом субкультуры“, – рассказал „Актуальной камере“ директор клуба Андрес Тёльп.