ФОТО | Жертва ковида восстала из пепла! Возобновил работу популярный клуб - желающих попасть туда было так много, что внутрь пустили не всех
Клуб Tempel, который успел проработать в здании бывшего пярнуского почтамта четыре года, закрылся в 2020 году, в основном из-за коронавирусных ограничений. Вечером 1 февраля клуб возобновил работу в здании старого пляжного кинотеатра - на мероприятии был аншглаг.
На концерте в честь открытия выступил известный музыкант NOËP, который вместе с группой разогрел публику живой музыкой. Тон яркому вечеру задавали диджеи Керстен Кырге, Silica, Mauka, Кевин Парк и BNDX.
Присутствовавший на мероприятии фотограф журнала Kroonika рассказал, что праздник имел огромный успех и был распродан. Людям, не купившим предварительный билет, отказывали на входе. „В Пярну это большая редкость для клубных мероприятий“, - сказал он.
1 февраля в клубе также открылись выставки пярнуского художника Янно Бергмана „Красное и черное“ и „Космическая кухня“.
„Теперь у нас будет два зала. В большом Морском зале будем регулярно проводить концерты, а в Речном зале – мероприятия электронной музыки. Основной акцент сделаем на концертах и музыке в целом, но в нашей программе есть и стендап-шоу. Мы ведем переговоры с некоторыми театрами, также будем проводить здесь выставки. Я называю это домом субкультуры“, – рассказал „Актуальной камере“ директор клуба Андрес Тёльп.