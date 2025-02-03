ФОТО | Полный зал народа: сестра Алики Миловой Валерия представила свое танцевальное шоу „I Wanna Dance With Somebody“(3)
всемирно известная профессиональная танцовщица и хореограф Валерия Милова, которая по совместительству является сестрой певицы Алики Миловой, представила свое конкурсное танцевальное шоу „I Wanna Dance With Somebody“ в постановке Ballroom Theatre. Выступление профессиональных танцоров собрало полный зал. Смотрите фотографии с вечера!
Вечером 1 февраля профессиональные танцоры Андер Сааго, Валерия Овчаренко, Роберт Вейде, Грета Корью, Сандер Хаккинен, Марина Тюльп-Асонов и скрипач Серж Соло привезли в Виймси конкурсное танцевальное шоу, хореографами которого выступили Валерия Милова и ее муж Виталия Козьмин.
На месте присутствовала и сестра Валерии, певица Алика, чья музыка сопровождала все шоу. Также можно было услышать музыку ансамбля James Werts World Project.
Вместе с мужем Виталием Валерия Милова танцевала на американских круизных лайнерах, участвовала в турецкой и ирландской версиях „Танцев со звездами“ и танцевала в знаменитом конкурсном танцевальном шоу Burn the Floor. Они работали хореографами в Лондоне и ставили танцевальные номера для ирландских фильмов. Они также побеждали на многочисленных конкурсах по всему миру и в Европе.