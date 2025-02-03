ФОТО | Полный зал народа: сестра Алики Миловой Валерия представила свое танцевальное шоу „I Wanna Dance With Somebody“

На месте присутствовала и сестра Валерии, певица Алика, чья музыка сопровождала все шоу. Также можно было услышать музыку ансамбля James Werts World Project.

Вместе с мужем Виталием Валерия Милова танцевала на американских круизных лайнерах, участвовала в турецкой и ирландской версиях „Танцев со звездами“ и танцевала в знаменитом конкурсном танцевальном шоу Burn the Floor. Они работали хореографами в Лондоне и ставили танцевальные номера для ирландских фильмов. Они также побеждали на многочисленных конкурсах по всему миру и в Европе.