Любите вастлакукли? В Таллинне пройдет фестиваль масленичных булочек KukliFest(2)
В фестивале примут участие самые известные кафе и пекарни города, которые предложат свои лучшие масленичные булочки.
По словам вице-мэра Маргот Роозе, KukliFest — это не просто фестиваль еды, это часть более широкой стратегии, направленной на продление пикового зимнего туристического сезона с Рождества по март.
„Мы надеемся, что KukliFest станет ежегодным зимним мероприятием, которое также будет способствовать оживлению предпринимательства в сфере гостеприимства столицы“, — отметила она.
На приглашение участвовать в фестивале откликнулись кафе и пекарни со всего Таллинна: Crustum, Эстонский музей под открытым небом, кафе Faehlmanni, кафе Fotografiska, Gelato Ladies, Karjase Sai, кафе Lummus, кафе Maiasmokk, La Boulangerie, Levier, Patarein Pagar, Pelgu Pagar, PROTO Discovery Factory, Puffid, Reval Café и кафе-ресторан Teletorn.
Дополнительную информацию о фестивале и участниках можно найти здесь.