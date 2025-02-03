Любите вастлакукли? В Таллинне пройдет фестиваль масленичных булочек KukliFest

В фестивале примут участие самые известные кафе и пекарни города, которые предложат свои лучшие масленичные булочки.

По словам вице-мэра Маргот Роозе, KukliFest — это не просто фестиваль еды, это часть более широкой стратегии, направленной на продление пикового зимнего туристического сезона с Рождества по март.

„Мы надеемся, что KukliFest станет ежегодным зимним мероприятием, которое также будет способствовать оживлению предпринимательства в сфере гостеприимства столицы“, — отметила она.

На приглашение участвовать в фестивале откликнулись кафе и пекарни со всего Таллинна: Crustum, Эстонский музей под открытым небом, кафе Faehlmanni, кафе Fotografiska, Gelato Ladies, Karjase Sai, кафе Lummus, кафе Maiasmokk, La Boulangerie, Levier, Patarein Pagar, Pelgu Pagar, PROTO Discovery Factory, Puffid, Reval Café и кафе-ресторан Teletorn.

Дополнительную информацию о фестивале и участниках можно найти здесь.

4 марта в Эстонии отмечается Масленица, или Vastlapäev. В этот день было принято кататься на санях, веселиться, устраивать праздничные ужины, на которых подавали вареные свиные ноги, гороховый суп и, конечно, обожаемые всеми сладкие булочки со срезанным верхом и сливками внутри - вастлакукли. Уже сейчас во многих пекарнях и кафе Таллинна поступили в продажу вастлакуклид самых разных вкусов и вариаций. Эта традиция не является уникальной для Эстонии - булочки также едят в Финляндии, Швеции и Норвегии.