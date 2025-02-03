Известная украинская актриса погибла в результате российского обстрела Полтавы

Печальную новость сообщил Театр Современного Диалога в Полтаве, где работала Анастасия.

„1 февраля российская ракета убила нашу коллегу, актрису, соавтора перфоменсов и постановок. Нашу Настю Кольвах. Мы приносим соболезнования семье Насти, всем знакомым, друзьям, коллегам, которые ее знали. Скорбим вместе с вами. Слова не подбираются. Лети высоко, птичка“, - указано в посте в Facebook.

На трагедию также отреагировала ее коллега Диана Шайдаева. Она написала о покойной актрисе так:

„С Настей мы не то что бы очень близки, мы вместе играли в театре в 2020-2021 году, делили еду и немного секреты, делали друг другу массаж, обкатали полстраны с выступлениями. Настя ходила на колядную мастерскую и играла Козу в нашей Коляде, а после подвозила нас с сестрой домой. Мы восхищались ее умелым вождением на механике, она рассказывала смешные истории. Настя смешная, яркая и громкая. Никогда раньше не заставляла себя верить в лучшее так, как сегодня. День в дожде, бесконечных бутербродах и обновлении чатов. Вечером нам сообщили, что Настя погибла“.

Анастасия Кольвах сотрудничала с общественной организацией UAnimals. По словам коллег, женщина была всесторонне одаренная, ведь работала как в сфере культуры, так и в ИТ. Активно занималась волонтерством во время войны. Кстати, ее муж служит сейчас в ВСУ.

Удар по Полтаве

Утром 1 февраля войска РФ атаковали Украину дронами и ракетами. Под ударами оказались Полтава, Запорожье, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Киевская области.

В Полтаве снаряды ударили по многоэтажному дому в Полтаве. Был разрушен подъезд, там возник пожар, а еще повреждены соседние дома и авто. Количество погибших возросло до 14 человек, из которых двое - дети. Предварительно, российские войска ударили по городу ракетой Х-22.

„В результате вражеского удара погибли 14 человек, из них 2 ребенка 9 и 12 лет. 20 - пострадали, из них 4 ребенка в возрасте 3 месяцев, 2, 8 и 12 лет. 22 человека спасены. Психологи ГСЧС и Нацполиции помогли 206 человек, из них 11 детей“. - сообщили в ГСЧС Украины.