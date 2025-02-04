ФОТО и ВИДЕО | В центре Риги появился кот из мультфильма „Поток“, с ним можно сфотографироваться
На этой неделе в центре латвийской столицы у памятника Свободы на одной из букв в надписи RĪGA появился кот из анимационного фильма Гинта Зилбалодиса „Поток“ (Straume).
Кроме того, улицы города украшают плакаты с персонажами анимационного фильма – Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей, а также поздравления режиссеру, которому в январе был присвоен титул „Рижанин года“.
Фильм „Поток“ был номинирован на премию Американской киноакадемии „Оскар“ в двух категориях: „Лучший анимационный фильм“ и „Лучший фильм на иностранном языке“. Также „Поток“ номинирован на премию Британской киноакадемии BAFTA и высшую награду французского кино – „Сезар“. Это первый фильм в истории Латвии, получивший премию „Золотой глобус“.
„Поток“ был создан в рамках трехстороннего сотрудничества с участием латвийской студии Dream Well Studio, французской студии Sacrebleu Productions и бельгийской студии Take Five.