ФОТО и ВИДЕО | В центре Риги появился кот из мультфильма „Поток“, с ним можно сфотографироваться

Кроме того, улицы города украшают плакаты с персонажами анимационного фильма – Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей, а также поздравления режиссеру, которому в январе был присвоен титул „Рижанин года“.

Фильм „Поток“ был номинирован на премию Американской киноакадемии „Оскар“ в двух категориях: „Лучший анимационный фильм“ и „Лучший фильм на иностранном языке“. Также „Поток“ номинирован на премию Британской киноакадемии BAFTA и высшую награду французского кино – „Сезар“. Это первый фильм в истории Латвии, получивший премию „Золотой глобус“.

„Поток“ был создан в рамках трехстороннего сотрудничества с участием латвийской студии Dream Well Studio, французской студии Sacrebleu Productions и бельгийской студии Take Five.