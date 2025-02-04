На вечеринке BACK TO 90s в Таллинне выступят легенды лихих 90-х Haddaway и Dr. Alban

Когда мы были молоды, их песни звучали буквально повсюду — на радио, в клубах, на школьных дискотеках и в наших наушниках. Под их ритмы мы танцевали до утра, переживали первые влюблённости, радовались и грустили, строили планы на будущее и просто наслаждались жизнью. Теперь, спустя годы, легенды 90-х возвращаются, чтобы подарить нам незабываемое шоу, которое вернёт атмосферу тех лет и разожжёт в сердцах пламя самых тёплых воспоминаний!

HADDAWAY — человек, который изменил мир танцевальной музыки. Его хит „What Is Love“ стал настоящим гимном эпохи 90-х, оставаясь актуальным и любимым миллионами людей до сих пор. Его зажигательная энергетика, харизма и неподражаемый стиль сделают этот вечер по-настоящему особенным.

DR. ALBAN — звезда евро-данса, чьи песни „It’s My Life“, „Sing Hallelujah“, „Hello Afrika“ взрывали мировые чарты и сделали его культовой фигурой эпохи 90-х. Его музыка — это сочетание мощного бита, запоминающихся мелодий и ритмов, под которые невозможно устоять на месте.

Что вас ждёт?

Настоящая атмосфера 90-х — звук, свет, антураж и, конечно же, главные хиты эпохи!

Мощное шоу с живым исполнением легендарных композиций, которые знают и любят

миллионы!

Грандиозный танцевальный марафон, полный драйва, ностальгии и незабываемых

эмоций!

Яркие сюрпризы, спецэффекты и живое общение с легендами музыки!

Этот вечер — для всех, кто хочет снова пережить лучшие моменты своей молодости! BACK TO 90s Party — это не просто концерт, это настоящее путешествие в золотые времена, когда музыка была искренней, ритмы зажигательными, а вечеринки — незабываемыми!

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