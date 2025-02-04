„Белые ночи в Стране чудес“: новая выставка в Fotografiska призывает поддаться сюрреалистическому очарованию будней
В день наступления нового года по китайскому календарю в Fotografiska открылась выставка „Белые ночи в Стране чудес“ китайского художника Фэна Ли, который смотрит на современное общество через призму сюрреализма. За долгие годы работы этот всемирно известный в сфере уличной фотографии и моды автор выработал свой стиль: в эпоху засилья фотографии Фэн Ли выделяется способностью быть ироничным, выхватывать из повседневной жизни комичные сценки и видеть красоту в самых заурядных вещах.
В Fotografiska можно познакомиться с творчеством Фэна Ли, на красочных работах которого материализуются таинственные мимолетные мгновения и нелепые ситуации, которые украшают наши будни. Действие в „Белых ночах“ разворачивается на фоне современных городов и их обветшалых, шумных, напичканных синтетикой улиц. Фэн Ли оставляет на снимках мелочи, которые обычный человек, редактируя сделанные на смартфон фотографии, старательно убирает. Эти снимки вызывают смешанные чувства, а яркая вспышка, которая искажает восприятие времени и размывает границы дня и ночи, делает фотографии еще более эффектными. Фэн Ли умеет подмечать абсурдность повседневных ситуаций и видеть красоту в буйных смешениях красок и нагромождении ярких деталей, что вызывает у зрителей сильный эмоциональный отклик.
Важным этапом в карьере Фэна Ли стало участие в фестивале фотографии „Встречи в Арле“, где в 2017 году художник получил премию молодого автора Découverte. Осенью позапрошлого года выставка „Белые ночи в Стране чудес“ была частью программы, приуроченной к открытию музея Fotografiska в Шанхае. Соосновательница и руководитель выставочных проектов Fotografiska Tallinn Маарья Лоорентс считает, что демонстрация в Эстонии фотоискусства мирового уровня во всем его многообразии — это одна из привилегий, которая стала доступна местной публике благодаря расширению Fotografiska по всему миру. „Я очень рада, что мы можем показать в Таллинне работы одного из самых интересных современных художников из Китая. В его резюме значится сотрудничество с международными журналами мод и мировыми брендами, а также концептуальные арт-проекты. Выставка дает прекрасную возможность проследить творческий путь Фэна Ли: она охватывает снимки, выполненные в комическом ключе, и работы с более глубоким подстекстом“, — рассказала Лоорентс.
На выставке „Белые ночи в Стране чудес“ представлено почти 200 снимков, которые сделаны в течение последних двадцати лет. У зрителя есть возможность переосмыслить некоторые из знаковых работ Фэна Ли, а также увидеть никогда ранее не выставлявшиеся произведения. Выставку по заказу Fotografiska курирует музеолог и искусствовед Холли Руссел. Экспозиция будет работать до 20 апреля.
10 февраля в залах с работами Фэна Ли пройдет чайная церемония, после которой экскурсию по выставке проведет востоковед Рандо Кюннапуу — он расскажет посетителям о современном искусстве и культуре Китая.
Помимо выставки Фэна Ли в январе в Fotografiska была открыта экспозиция „В отражении Пеэгеля“, посвященная легенде эстонской спортивной фотожурналистики Лембиту Пеэгелю. На ней представлены ключевые моменты истории эстонского спорта, и она будет работать до середина мая. До 16 марта в Fotografiskas также можно увидеть первональную выставку „Фотосинтез“ всемирно известного американского художника Шепарда Фейри.