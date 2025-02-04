В Ласнамяэ День святого Валентина отметят на льду: в парке Тондираба можно будет бесплатно кататься и арендовать коньки

„Ледовый парк Ласнамяэ – прекрасное место, чтобы отпраздновать День святого Валентина со старыми и новыми друзьями и провести активный вечер в приятной компании. Даже если у вас нет опыта катания на коньках, не стоит беспокоиться, ведь в этом году в День друзей освоить азы катания можно будет с помощью опытных фигуристов“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.