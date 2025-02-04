В Ласнамяэ День святого Валентина отметят на льду: в парке Тондираба можно будет бесплатно кататься и арендовать коньки
14 февраля, в День святого Валентина, известный также как День друзей, управа Ласнамяэ и Ледовый парк Ласнамяэ приглашают жителей района покататься на коньках.
„Ледовый парк Ласнамяэ – прекрасное место, чтобы отпраздновать День святого Валентина со старыми и новыми друзьями и провести активный вечер в приятной компании. Даже если у вас нет опыта катания на коньках, не стоит беспокоиться, ведь в этом году в День друзей освоить азы катания можно будет с помощью опытных фигуристов“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Празднование Дня друзей начнется в Ледовом парке Ласнамяэ (ул.Варраку, 18) в пятницу, 14 февраля, в 18 часов с танцевального представления клуба фигурного катания Talveunistus. В честь Дня друзей на протяжении всего мероприятия все друзья Ласнамяэ смогут бесплатно кататься и арендовать коньки. В 18.15 желающие смогут присоединиться к занятию по безопасному катанию на коньках, поворотам и торможению на льду под руководством клуба Jäälind. Весь вечер будет проводиться розыгрыш подарков от управы района и Ледового парка. Мероприятие завершится в 21 часов.
Мероприятие проводится управой района Ласнамяэ в сотрудничестве с Ледовым парком Ласнамяэ.