„Ты понимаешь, что достанут везде“: блогер Anton S об угрозах из России, статусе иноагента и эстонском шоубизе

Эстонского блогера Антона Суворкина, известного в соцсетях под псевдонимом Anton S и ведущего видеоблог о новостях шоу-бизнеса, внесли в список иностранных агентов в России. Антон не просто прокомментировал свой новый статус специально для портала Bublik, но и за пару часов до отлета из Таллинна заглянул в редакцию Delfi, чтобы посплетничать о звездах, обсудить с Викторией Соломончук свой новый статус, а также эстонский шоубизнес. Включайте подкаст „Вопросы“, будет интересно!