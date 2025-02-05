„Ты понимаешь, что достанут везде“: блогер Anton S об угрозах из России, статусе иноагента и эстонском шоубизе
Эстонского блогера Антона Суворкина, известного в соцсетях под псевдонимом Anton S и ведущего видеоблог о новостях шоу-бизнеса, внесли в список иностранных агентов в России. Антон не просто прокомментировал свой новый статус специально для портала Bublik, но и за пару часов до отлета из Таллинна заглянул в редакцию Delfi, чтобы посплетничать о звездах, обсудить с Викторией Соломончук свой новый статус, а также эстонский шоубизнес. Включайте подкаст „Вопросы“, будет интересно!
Просмотры видеообзоров Антона Суворкина о новостях шоубизнеса в Youtube набирают в сумме до 45 миллионов ежемесячно. Сплетни, которыми он делится со своими подписчиками, тиражируются по огромному количеству пабликов и новостных порталов. Его ненавидят звезды российского шоубизнеса, ему постоянно поступают угрозы от политиков и селебрити, он нерукопожатный в гламурных кругах, но каждый его выпуск заставляет нервничать большое количество людей.
В подкасте мы поговорили о том, как он себя защищает от поступающих угроз, почему не хочет дружить со звездами, как смакует грязную информацию, которую ему сливают те же друзья звезд и многое другое!
Слушайте подкаст „Вопросы“ – проведите полчаса в яркой компании, и время пролетит незаметно.