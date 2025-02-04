04.02.2025, 17:00
Не будет никакой интриги? Согласно статистике, уже понятно, кто представит Эстонию на „Евровидении“ в 2025 году(1)
ФОТО: | Kollaaž: Kroonika
Финал конкурса Eesti Laul 2025 состоится на следующей неделе. Несмотря на то, что это одно из самых важных музыкальных событий в стране, которое определит представителя Эстонии на „Евровидении“, можно сказать, что результат уже известен.
Рейтинг букмекерских контор не оставляет никакой интриги: уже давно сделавший уже себе имя за рубежом эстонский рэпер Томми Кэш прочно удерживает первое место. Согласно данным на 4 февраля, шансы рэпера на победу оцениваются в целых 65%. Тем временем у Анта, занимающего в таблице второе место, шансы на победу составляют всего 7%.
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