Шоубиз
04.02.2025, 17:00

Не будет никакой интриги? Согласно статистике, уже понятно, кто представит Эстонию на „Евровидении“ в 2025 году

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Финалисты Eesti Laul - Андрей Зевакин, Томми Кэш и Ант
Финалисты Eesti Laul - Андрей Зевакин, Томми Кэш и Ант
ФОТО: Pressimaterjalid / Delfi Meedia | Kollaaž: Kroonika

Финал конкурса Eesti Laul 2025 состоится на следующей неделе. Несмотря на то, что это одно из самых важных музыкальных событий в стране, которое определит представителя Эстонии на „Евровидении“, можно сказать, что результат уже известен.

Рейтинг букмекерских контор не оставляет никакой интриги: уже давно сделавший уже себе имя за рубежом эстонский рэпер Томми Кэш прочно удерживает первое место. Согласно данным на 4 февраля, шансы рэпера на победу оцениваются в целых 65%. Тем временем у Анта, занимающего в таблице второе место, шансы на победу составляют всего 7%.

Если сравнить статистику таблиц прошлых лет, то можно предсказать, что на следующей неделе Эстонию ждет один из самых скучных финалов Eesti Laul в плане результатов.

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