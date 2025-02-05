Культура
05.02.2025, 11:00

Известный музыкант и культуролог Михаил Казиник даст в Таллинне особый концерт для детей и их родителей

 
Михаил Казиник
Михаил Казиник
ФОТО: Kristina Kais | Erakogu

Концерт – лекция для всей семьи состоится 16 марта в 16.00 в Русском Культурном Центре. После 5 летнего перерыва Михаил Казиник ждет своих старых и новых друзей!

Вы думаете, что классическая музыка - это скучно? Ошибаетесь!

По-настоящему услышать музыку - безумно интересно. Ведь она ежесекундно рассказывает о чем-то очень важном, загадывает загадки, улыбается. Нужно только найти ключик и отворить дверь. Михаил Казиник расскажет детям и родителям удивительные истории. Мы с детьми повстречаем волшебников-музыкантов. И чудеса начнутся! Приходите к нам в зал, и вы сами всё увидите! А родители поймут, что они родили гениальных детей.

Михаил Казиник - лектор-музыковед, популяризатор классической музыки, скрипач, пианист, писатель. Живет в Швеции. Концерты Казиника – неповторимое сочетание ярких рассказов о музыке и виртуозное исполнение!

В концерте участвуют:

  • Борис Казиник, скрипка

  • Вячеслав Зубков,

  • рояль Ирина Пацевина, скрипка

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