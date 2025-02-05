Известный музыкант и культуролог Михаил Казиник даст в Таллинне особый концерт для детей и их родителей

По-настоящему услышать музыку - безумно интересно. Ведь она ежесекундно рассказывает о чем-то очень важном, загадывает загадки, улыбается. Нужно только найти ключик и отворить дверь. Михаил Казиник расскажет детям и родителям удивительные истории. Мы с детьми повстречаем волшебников-музыкантов. И чудеса начнутся! Приходите к нам в зал, и вы сами всё увидите! А родители поймут, что они родили гениальных детей.