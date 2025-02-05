Известный музыкант и культуролог Михаил Казиник даст в Таллинне особый концерт для детей и их родителей
Концерт – лекция для всей семьи состоится 16 марта в 16.00 в Русском Культурном Центре. После 5 летнего перерыва Михаил Казиник ждет своих старых и новых друзей!
Вы думаете, что классическая музыка - это скучно? Ошибаетесь!
По-настоящему услышать музыку - безумно интересно. Ведь она ежесекундно рассказывает о чем-то очень важном, загадывает загадки, улыбается. Нужно только найти ключик и отворить дверь. Михаил Казиник расскажет детям и родителям удивительные истории. Мы с детьми повстречаем волшебников-музыкантов. И чудеса начнутся! Приходите к нам в зал, и вы сами всё увидите! А родители поймут, что они родили гениальных детей.
Михаил Казиник - лектор-музыковед, популяризатор классической музыки, скрипач, пианист, писатель. Живет в Швеции. Концерты Казиника – неповторимое сочетание ярких рассказов о музыке и виртуозное исполнение!
В концерте участвуют:
Борис Казиник, скрипка
Вячеслав Зубков,
рояль Ирина Пацевина, скрипка