ФОТО и ВИДЕО | Одним на радость, другим на зависть! Дэвид Бекхэм сбросил с себя одежду для рекламы нижнего белья

Бывшая звезда футбола Дэвид Бекхэм (49) часто делится в социальных сетях своими снимками, на которых позирует в откровенном виде, но недавняя реклама была еще более откровеннее, чем обычно. Он снялся в новой рекламной кампании бренда Boss, рекламируя мужское нижнее белье.

Новая реклама действительно очень сексуальна. Она начинается с кадра, на котором Дэвид выходит из машины. Он идет по темным коридорам, снимая с себя одежду - одну вещь за другой. В квартиру он заходит уже в одном нижнем белье. В клипе можно увидеть, как раздетый Дэвид что-то изучает в своем телефоне, включает телевизор, сидя на диване, занимается спортом, ест и многое другое.

В нижнем белье Дэвид также принимает душ, чтобы освежиться. В какой-то момент он снимает трусы, и на момент его обнаженные ягодицы мелькают перед камерой. Люди, подглядывающие за ним с другой стороны улицы, видят это, и Дэвид радостно машет рукой.

Горячее видео набрало почти 270 тысяч лайков и почти 10 тысяч комментариев. „Спасибо тебе, Господи, за то, что создал Дэвида Бекхэма!“ - написал один из комментаторов под видео. „Мой папа спросил меня, почему моя мама продолжает смотреть это видео“, - написал другой. „Это стоило смотреть два часа“, - вздохнул третий. „Виктории так повезло“, - сказал еще один комментатор о звездной жене футболиста, Виктории Бэкхем.

Помимо горячего видео Дэвид также порадовал своих поклонников фотографиями, сделанными в рамках рекламы нижнего белья Boss. На этих снимках он также выглядит очень сексуально. Всего за несколько дней фотографии Дэвида собрали более 1,4 миллиона лайков и почти 18 тысяч комментариев.

Бэкхем, как один из самых известных футболистов в мире, часто сотрудничает с модными брендами, но особенно запомнилась его работа с брендом H&M, для которого он также снимался в рекламных кампаниях нижнего белья.

В рекламных роликах и фотографиях он позировал в минималистичном стиле, подчеркивая свою спортивную форму. Реклама сразу же привлекла внимание благодаря харизме Бэкхема и его образу как стильного, сексуального и уверенного в себе мужчины.