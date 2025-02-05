ФОТО | Ради встречи с королем Карлом III главный редактор Vogue отказалась от аксессуара, с которым почти никогда не расстается

Во вторник утром, 4 февраля, бессменного главного редактора Vogue Анну Винтур (75) встречали в Букингемском дворце, где состоялась ее встреча с королем Карлом III. Повод для их встречи был поистине почетным — Анну признали за ее вклад в сферу моды.

Главный редактор Vogue прибыла во дворец в поистине шикарном образе — на ней был серый жакет и юбка длины миди того же оттенка. К цвету одежды были подобраны и сапоги. Кроме того, на Анне были солнцезащитные очки, которые уже много лет служат неотъемлемой частью ее образа.

Во время торжественной церемонии Анна сняла солнцезащитные очки. Карл III наградил ее орденом Кавалера Почета за вклад в мир моды. После того как Карл III торжественно прикрепил орден к лацкану ее пиджака, Анна улыбнулась и пожала ему руку.

По данным Daily Mail, это престижный титул присуждается тем, кто внес выдающийся вклад в искусство, науку, медицину или государственное управление. На данный момент столь высокое признание получили 65 человек.

Анна является главным редактором Vogue с 1988 года. Ежегодно она проводит грандиозное мероприятие Met Gala, считающееся одним из главнейших событий в мире моды.

О своей любви к солнцезащитным очкам она неоднократно рассказывала в СМИ. „Солнцезащитные очки помогают мне как видеть, так и не видеть. Они помогают мне быть видимой и в то же время незаметной. Для меня они словно реквизит“, — сказала она в интервью BBC.