Обнажение жены Канье Уэста на „Грэмми“ обошлось рэперу в 20 миллионов долларов

Известный американский рэпер Канье Уэст потерял 20 миллионов долларов из-за скандальной выходки на церемонии награждения победителей музыкальной премии „Грэмми“. Экс-супруг модели и бизнесвумен Ким Кардашьян появился на красной дорожке премии со своей женой Бьянкой Цензори, которая полностью обнажилась перед фотографами.

Как известно, 2 февраля супруги предстали перед фотограммами на премии без приглашения. Модель сбросила свою шубу и показалась в прозрачном платье, через которое было полностью видно ее обнаженное тело.

Как пишет издание Daily Mail, артист ранее подписал два контракта на масштабные концерты в Токио. Они были запланированы на май 2025 года. Но после появления одиозного исполнителя на „Грэмми“ выступления были отменены, а „голое шоу“ Бьянки стоило ее мужу 20 миллионов долларов.

„Канье просто портит все возможности, которые ему предоставляются. Трюк был невероятно жутким и был встречен в Японии с опасениями“, - рассказал инсайдер о реакции инвесторов на выходку Уэста.

В Японии не поддерживают сексуализацию женского тела и привлечение внимания к себе с помощью обнажения. В стране набирает обороты движение против сексуального насилия MeToo и происходит „культурное пробуждение в отношении прав женщин“. Поступок Веста и Цензори считают там неприемлемым и называют принудительным актом.

„Он совершенно неверно оценил Японию в культурном плане. Инвесторы в Японии крайне расстроены этим... Канье больше не рады. Это станет для него большим ударом, потому что он живет в Японии уже около года, почти постоянно, и я думаю, он не ожидал такой реакции“, - добавил инсайдер.

Кроме того, поступком знаменитости возмущены также его американские коллеги и поклонники. Им не понравилось то, что жена исполнителя обнажилась перед рекламными баннерами с призывами о помощи пострадавшим в пожарах в Лос-Анджелесе.