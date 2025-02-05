Шоубиз
05.02.2025, 15:00

ФОТО | Романтическая поездка в Рим и обнимашки на льду: молодые фигуристы Нина Петрыкина и Арлет Леванди встречаются?

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Нина Петрыкина и Арлет Леванди
Нина Петрыкина и Арлет Леванди
ФОТО: Erakogu

Эстонская фигуристка и чемпионка Европы по фигурному катанию Нина Петрыкина с удовольствием дает интервью, но в отношении своей личной жизни остается немногословна. Однако на основе увиденного во время чемпионата, а также исходя из соцсетей молодых людей, создается впечатление, что сердце девушки не свободно – оно принадлежит другому молодому фигуристу.

В минувшую пятницу фигуристка Нина Петрыкина (20) завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы, который в этом году проходил в Таллинне.

Однако среди прочих, в тот день, когда Петрыкина завоевал золото, спортсменку пришел поддержать Арлет Леванди (19), сын тренера Анны Леванди. После победы девушка прямо на коньках подошла к трибуне и протянула руки Арлету, сидевшему на уровень выше. Молодой человек, взяв Нину за руки, послал ей воздушный поцелуй.

Нина Петрыкина и Арлет Леванди

Арлет называет себя самым большим фанатом Нины, но, похоже, между молодыми людьми может быть нечто большее, чем просто дружба. Опираясь на информацию в соцсетях, молодые люди довольно много времени проводят вдвоем, и даже вместе появляются на публичных мероприятиях.

Арлет и Нина оставляют друг-другу в комментариях в Instagram сердечки и огонечки уже на протяжении пары лет. Под одной фотографией Арлет даже называет Нину королевой.

Нина Петрыкина и Арлет Леванди

Арлет и Нина знают друг-друга еще с тех пор, как были подростками. Первое совместное фото с Арлетом в соцсетях Нины датируется 2020 годом из ледового холла „Тондираба“, а в 2021 году они позируют вдвоем с эстонским флагом в Куршевеле.

Нина Петрыкина и Арлет Леванди в 2021 году

Последующие два года они вместе были в Мадриде в связи с фигурным катанием, а в мае 2024 года, судя по всему, совершили романтическую поездку в Рим. Нина выставила несколько фотографий с Арлетом оттуда, а в комментариях ее друзья написали „Любовь витает в воздухе“ и „Так мило, что вы пара“.

Нина Петрыкина и Арлет Леванди в 2024 году

Фотографии с Ниной есть и в профиле Арлета. Например, среди фото есть одно, скрытое в карусели, где молодые фигуристы обнимаются, стоя на коньках на льду. На фото Арлет целует Нину в щеку.

Нина Петрыкина и Арлет Леванди

Сами фигуристы свои отношения не подтверждают и вполне возможно, что молодые люди просто лучшие друзья.

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