ФОТО | Романтическая поездка в Рим и обнимашки на льду: молодые фигуристы Нина Петрыкина и Арлет Леванди встречаются?

В минувшую пятницу фигуристка Нина Петрыкина (20) завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на чемпионате Европы, который в этом году проходил в Таллинне.

Однако среди прочих, в тот день, когда Петрыкина завоевал золото, спортсменку пришел поддержать Арлет Леванди (19), сын тренера Анны Леванди. После победы девушка прямо на коньках подошла к трибуне и протянула руки Арлету, сидевшему на уровень выше. Молодой человек, взяв Нину за руки, послал ей воздушный поцелуй.

Арлет называет себя самым большим фанатом Нины, но, похоже, между молодыми людьми может быть нечто большее, чем просто дружба. Опираясь на информацию в соцсетях, молодые люди довольно много времени проводят вдвоем, и даже вместе появляются на публичных мероприятиях.

Арлет и Нина оставляют друг-другу в комментариях в Instagram сердечки и огонечки уже на протяжении пары лет. Под одной фотографией Арлет даже называет Нину королевой.

Арлет и Нина знают друг-друга еще с тех пор, как были подростками. Первое совместное фото с Арлетом в соцсетях Нины датируется 2020 годом из ледового холла „Тондираба“, а в 2021 году они позируют вдвоем с эстонским флагом в Куршевеле.

Последующие два года они вместе были в Мадриде в связи с фигурным катанием, а в мае 2024 года, судя по всему, совершили романтическую поездку в Рим. Нина выставила несколько фотографий с Арлетом оттуда, а в комментариях ее друзья написали „Любовь витает в воздухе“ и „Так мило, что вы пара“.

Фотографии с Ниной есть и в профиле Арлета. Например, среди фото есть одно, скрытое в карусели, где молодые фигуристы обнимаются, стоя на коньках на льду. На фото Арлет целует Нину в щеку.

Сами фигуристы свои отношения не подтверждают и вполне возможно, что молодые люди просто лучшие друзья.