ФОТО | Стартовал фестиваль документального кино DocPoint. На нем покажут номинированные на „Оскар“ фильмы

Фестиваль DocPoint Tallinn проходит уже в 16-й раз и вновь предлагает эстонской публике подборку лучших документальных фильмов со всего мира, пишет RusERR.

„Каждый год, готовя очередной фестиваль, я задумываюсь о его задачах и месте в кинопроцессе. Игровое кино предлагает сейчас по большей части разные формы эскапизма, чуть ли не главными событиями киногода становятся ленты, основанные на комиксах. И я убежден, что сегодня, когда в мире идут реальные войны и культурные войны, роль кинодокументалистики возрастает, и DocPoint дает зрителю возможность заглянуть в такие места и миры, которые телевидение или кинопрокат вряд ли покажут. Мы отобрали необычные и смелые фильмы, сделанные на высоком художественном уровне“, – сказал „Актуальной камере“ один из организаторов фестиваля DocPoint Тристан Приймяги.

Но многие кинодокументалисты спешат запечатлеть самые драматические события современности. В числе таких работ – совместно снятая израильтянами и палестинцами лента „Другой земли нет“.

„Это один из важнейших документальных фильмов прошлого года, который вызвал фурор и номинирован теперь на „Оскар“. Мы считаем своим долгом показать его и в Эстонии, и если он вызовет полемику, то это только хорошо“, – сказал организатор фестиваля.

Эстонской публике покажут на фестивале и еще две номинированные на „Оскара“ ленты – Sugarcane о страшных тайнах канадских интернатов для детей индейцев и „Дневники черного ящика“ о многолетней борьбе японской журналистки за свою попранную честь. Но, разумеется, не все фильмы DocPoint затрагивают какие-то острые и болезненные темы. Например, самих организаторов восхитил полуторачасовой арт-хаусный фильм „Ноктюрны“ о живущих в Гималаях ночных мотыльках.

Фестивальные показы будут проходить в нескольких кинозалах Таллинна и Тарту в течение всей этой недели. Желающим купить билеты стоит, правда, предварительно уточнить язык субтитров – во многих случаях это только английский.

Узнать больше информации и ознакомиться с программой фестиваля документальных фильмов можно здесь.