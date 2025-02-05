Шоубиз
05.02.2025, 16:00

„Я воровка, наркоманка, нимфоманка, алкоголичка“. Бригитте Сюзанне Хунт попалась на мелкой краже на рождественской вечеринке адвокатской фирмы

 
Бригитте Сюзанне Хунт
Бригитте Сюзанне Хунт
ФОТО: Lilian Käosaar | Erakogu

На сегодняшний день блестящая карьера Бригитте Сюзанне Хунт в адвокатском бюро Emeraldlegal подошла к концу. На рождественской вечеринке фирмы скандально известная блондинка сунула в сумочку бутылку алкоголя, продававшуюся в ресторане, и не заплатила за нее. Стал ли такой поступок фатальным для ее карьеры в фирме?

12 декабря прошлого года адвокатское бюро Emeraldlegal провело свою рождественскую вечеринку в ресторане Fotografiska в Теллискиви. Мероприятие получило широкое освещение в Instagram-аккаунте одной из самых популярных в Эстонии блогерок и светских львиц Бригитте Сюзанне Хунт (29). За три месяца до этого Хунт начала работать в той фирме.

Данный инцидент, который мог положить конец карьере Бригитте в фирме, произошел в последние часы рождественской вечеринки. Часть сотрудников Emeraldlegal к тому времени уже ушла, но некоторые все еще наслаждались вечером.

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