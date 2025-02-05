„Я воровка, наркоманка, нимфоманка, алкоголичка“. Бригитте Сюзанне Хунт попалась на мелкой краже на рождественской вечеринке адвокатской фирмы

На сегодняшний день блестящая карьера Бригитте Сюзанне Хунт в адвокатском бюро Emeraldlegal подошла к концу. На рождественской вечеринке фирмы скандально известная блондинка сунула в сумочку бутылку алкоголя, продававшуюся в ресторане, и не заплатила за нее. Стал ли такой поступок фатальным для ее карьеры в фирме?