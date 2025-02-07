Шоубиз
07.02.2025, 10:00

Принцесса Кейт опубликовала новые фото, которые сделал ее сын принц Луи

 
Принцесса Кейт
Принцесса Кейт
ФОТО: GEORGE ROGERS/SIPA | Scanpix

Принцесса Уэльская Кейт поделилась новой фотографией, опубликованной в Instagram накануне Всемирного дня борьбы с раком.

Кейт представила две новые фотографии и личное послание в ознаменование Всемирного дня борьбы с раком через несколько недель после объявления о том, что она находится в состоянии ремиссии в своей борьбе с раком.

На снимке принцесса запечатлена с распростертыми руками в лесах Виндзора, кадр был сделан ее 6-летним сыном, принцем Луи, в начале этого года.

Второй снимок был сделан принцессой Кейт в Виндзоре и, по-видимому, представлял собой увеличенный вид папоротников, на который наложены слова: „Не забывайте лелеять все то, что лежит за пределами болезни“.

Природа была источником радости для принцессы в течение последнего года, и это чувство отражено в обеих фотографиях.

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