Принцесса Кейт опубликовала новые фото, которые сделал ее сын принц Луи

Кейт представила две новые фотографии и личное послание в ознаменование Всемирного дня борьбы с раком через несколько недель после объявления о том, что она находится в состоянии ремиссии в своей борьбе с раком.

На снимке принцесса запечатлена с распростертыми руками в лесах Виндзора, кадр был сделан ее 6-летним сыном, принцем Луи, в начале этого года.

Второй снимок был сделан принцессой Кейт в Виндзоре и, по-видимому, представлял собой увеличенный вид папоротников, на который наложены слова: „Не забывайте лелеять все то, что лежит за пределами болезни“.

Природа была источником радости для принцессы в течение последнего года, и это чувство отражено в обеих фотографиях.