„Молодеет с каждым годом!“: Галкин на свежем фото показал 75-летнюю Пугачеву в кожаных лосинах

Максим Галкин опубликовал в своем Instagram новый снимок с Аллой Пугачевой. 75-летняя певица, улыбаясь, позировала на фоне шикарных комнатных растений. Она была в кожаном костюме, состоящем из топа и лосин, который дополнила черным пальто, а свои светлые волосы распустила.

Снимок позволил поклонникам увидеть, как выглядит Алла Борисовна сегодня, и они не сдержали восторга, оставив множество комплиментов. Как отметили многие, она выглядит удивительно молодой.

„Невероятно, как она молодеет с каждым годом!“, “У этой женщины нет возраста, я в полном восхищении!“, “Вы выглядите потрясающе! Ваши глаза просто сияют!“.

Напомним, что недавно Галкин, Пугачева и их дети наслаждались зимним отпуском. Шоумен делился видео, как его 11-летний сын мастерски катается на сноуборде.