От 18 и старше: чего ждут от секса мужчины разных возрастов

Пик сексуального влечения: 20 — 30 лет

В этом возрасте мужчины редко бывают разборчивыми в партнёршах, их привлекает разнообразие, а количество часто заменяет качество. Этот период связан с экспериментами, новыми ощущениями, накоплением опыта и укреплением самооценки. Чтобы заинтересовать молодого человека, важно поддерживать спонтанность, оставаться загадочной и уметь удивлять.

На этом фоне не стоит забывать о похвале. Мужчины ценят комплименты и одобрение не меньше, чем женщины. Благодарите за заботу, отмечайте их привлекательность, будь то широкие плечи или выразительные глаза. Поддержка и восхищение способны усилить их уверенность.

Пора „разборчивости“: 30-45 лет

В этот период секс перестаёт быть главной темой, на первый план выходят общие жизненные цели и приоритеты. Мужчины начинают ценить не только внешность, но и интеллект, а также способность быть разной: как в короткой юбке, так и в деловом костюме.

Важно не только привлекать, но и выстраивать глубокую эмоциональную связь. Мужчинам необходима поддержка, понимание и принятие без попыток переделать их. В этом возрасте у них уже сложилось чёткое представление о своих желаниях, поэтому важно уметь слушать и соответствовать этим ожиданиям без манипуляций.

Полезно проявлять интерес к тому, что нравится партнёру. В постели у мужчин к этому времени формируются определённые предпочтения, поэтому женщине стоит обратить внимание на детали, способные пробудить его чувственность.

После 45 — когда сексуальная активность начинает угасать

В этот период важно создать комфортные условия для интимной жизни, чтобы ничто не отвлекало, а обстановка способствовала расслаблению и настрою. Поддержание общего здоровья становится особенно значимым, так как физические недомогания могут снижать интерес к сексу. Длительные паузы в сексуальной жизни нежелательны, поскольку могут привести к постепенной утрате желания.