27.02.2025, 13:00
Анне Вески: „Я не конфликтный человек, не ввязываюсь в скандалы“. Как обычная девочка из Рапла стала одной из женщин века?(8)
Смотрите старые фотографии!
Я захотел увидеть и понять, что же привлекало меня в этой светловолосой однокласснице, когда мне было 14-15 лет. Сохранилось ли в ней это нечто после взлета ее популярности? Одна из женщин века... Но достаточно было увидеть обычную Анне Вески на пороге ее дома, чтобы понять: все сохранилось. Однако я пришел, чтобы с нею поговорить.
Анне стала более категоричной, чем та девушка из Рапла. Ее повелениям и желаниям противостоять невозможно.
Собираясь уходить, говорю, что один ее приказ я так и не исполнил — не надел тапочки. Анне смеется: ох уж эти мужчины!
***
Смотри, как ты научилась приручать мужчин. Я пришел поговорить о тебе, но вместо этого говорю о себе уже минут десять.
Мы очень давно не виделись. Мне же нужно знать, чем ты занимался все это время.
Да, ты спросила, как у меня дела, но я восхищаюсь тем, чего добилась ты. Я прочитал твое, так сказать, резюме.
„Прочитал“. То есть ты не знал, чем я занимаюсь?
Ну, знал, конечно, но... Я удивлен тем, как ты провела конец года. Выступлений как у молодой артистки.
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