Шоубиз
27.02.2025, 13:00

Анне Вески: „Я не конфликтный человек, не ввязываюсь в скандалы“. Как обычная девочка из Рапла стала одной из женщин века?

 (8)
Смотрите старые фотографии!

Я захотел увидеть и понять, что же привлекало меня в этой светловолосой однокласснице, когда мне было 14-15 лет. Сохранилось ли в ней это нечто после взлета ее популярности? Одна из женщин века... Но достаточно было увидеть обычную Анне Вески на пороге ее дома, чтобы понять: все сохранилось. Однако я пришел, чтобы с нею поговорить.

Анне стала более категоричной, чем та девушка из Рапла. Ее повелениям и желаниям противостоять невозможно.

Собираясь уходить, говорю, что один ее приказ я так и не исполнил — не надел тапочки. Анне смеется: ох уж эти мужчины!

***

Смотри, как ты научилась приручать мужчин. Я пришел поговорить о тебе, но вместо этого говорю о себе уже минут десять.

Мы очень давно не виделись. Мне же нужно знать, чем ты занимался все это время.

Да, ты спросила, как у меня дела, но я восхищаюсь тем, чего добилась ты. Я прочитал твое, так сказать, резюме.

„Прочитал“. То есть ты не знал, чем я занимаюсь?

Ну, знал, конечно, но... Я удивлен тем, как ты провела конец года. Выступлений как у молодой артистки.

У нас очень хорошо распределена рабочая нагрузка.

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