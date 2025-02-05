05.02.2025, 17:55
„Есть одно место, где ты точно не встретишь армян - это твой гриль-бар!“ Певец Стефан повздорил с местными армянами(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
В ноябре прошлого года музыкант Стефан Айрапетян открыл собственный ресторан Steff Grill в Теллискиви. До этого момента Стефан получал только положительные отзывы от своих гостей, но несколько дней назад он получил гораздо более резкий комментарий - от армян. Стефан опубликовал его в социальных сетях и ответил на него.
Вчера вечером Стефан опубликовал в своем Instagram скриншот текста, в котором армянские клиенты обвиняют Стефана в грубости и высокомерии.
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