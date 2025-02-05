„Есть одно место, где ты точно не встретишь армян - это твой гриль-бар!“ Певец Стефан повздорил с местными армянами

„Занешь, в чем разница между армянским артистом и эстонской звездой? Эстонец благодарит тебя, когда хочешь с ним сделать селфи, а армянин сначала расскажет анекдот о том, что от армян не спрятаться нигде, даже сбежав на Луну и там от них нет покоя... Армяни хотя фотографироваться везде и со всеми. Стефан, знаешь, очень противно наблюдать такое высокомерие“, - написали клиенты певцу.