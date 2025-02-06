Мать Бьянки Цензори отреагировала на голую выходку дочери на „Грэмми 2025“

После того, как 30-летняя Бьянка Цензори, жена американского рэпера Канье Уэста, разделась на церемонии вручения премии „Грэмми 2025“, чем потрясла гостей и журналистов, возросло внимание не только к ней, но и к ее родственникам. Мать девушки, Александра Цензори, рассказала Daily Mail Australia, что ее семья просто пытается продолжать жить как можно лучше, не привлекая к себе внимания.

„Мы просто обычные люди, живущие своей жизнью настолько уединенно, насколько это возможно. Мне нечего сказать о Бьянке, спасибо““, – заявила она журналистам, которые поджидали ее на выходе из ее дома в Альфингтоне, на северо-востоке Мельбурна.

Женщина отказалась комментировать поступок своей дочери или ее отношения с мужем-рэпером.

Надев солнцезащитные очки за $500 и держа в руках потрясающую сумочку Hermès Birkin стоимостью 28 833 австралийских доллара ($18 019), мама Бьянки направилась к своему Mercedes.

В это время отец девушки, Элия „Лео“ Цензори, уехал на работу на своем грузовике, оставив жену и дочь Анджелину Цензори разбираться с любопытными СМИ.

В октябре Александра попала в заголовки газет не по своей вине, когда выяснилось, что Канье якобы сказал своей жене, что хочет заняться сексом с ее матерью. Об этом в своем иске заявила его экс-помощница и бывшая звезда OnlyFans Лорен Пишотта, обвинившая Канье в июне за предполагаемые сексуальные домогательства и преследование ее, когда она работала на него в 2021-2022 годах.