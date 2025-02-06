ВИДЕО | На европейских улицах стали появляться фургоны, где ночные бабочки оказывают услуги интимного характера
Во многих странах Европы секс-работники вышли на новый уровень и теперь используют белые фургоны как мобильные „рабочие пространства“ для своей деятельности. Подобная практика обеспечивает определённую мобильность и конфиденциальность, позволяя им работать в районах, где традиционная уличная проституция более строго регулируется.
Например, во французском Лионе и таких районах, как Булонский лес, секс-фургоны широко распространены. Этот метод предлагает полуприватное пространство, где клиент может воспользоваться услугой по аналогии с автокафе drive-in. В Швейцарии такие фургоны называют „секс-автоматами“ или „секс-боксами“. Там существуют специально отведённые зоны, где секс-работники могут встречаться с клиентами в своём автомобиле, что создаёт контролируемую среду, повышающую безопасность и гигиену.
В Цюрихе такая зона была открыта ещё в 2013 году с целью регулирования уличной проституции и предоставления секс-работникам поддержки и сопутствующих услуг.