ФОТО | Нужно немного времени, чтобы осмотреться: Танель Падар наслаждается жизнью на дорогом горнолыжном курорте

Отметивший осенью своё 44-летие рокер наслаждается прелестями горнолыжного отдыха на курорте Валь Торанс в Альпах. Согласно информации на сайте, дневной ски-пасс на этих склонах стоит около 70 евро. Кататься на лыжах в этом курорте можно до 4 мая.

Валь Торанс — это горнолыжный городок в долине Тарантез, в регионе Сен-Мартен-де-Бельвиль. Курорт является частью лыжной зоны Les Trois Vallées, которая с её 600 километрами трасс считается одной из крупнейших объединённых горнолыжных зон в мире.

„Как есть, так есть“, — подписал Падар фото, сделанное в своих лыжных очках. Среди его 24-часовых сторис также можно найти видео, где он поднимается на подъёмнике.