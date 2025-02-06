ФОТО | Нужно немного времени, чтобы осмотреться: Танель Падар наслаждается жизнью на дорогом горнолыжном курорте
В последнее время всё реже появляющийся в соцсетях Танель Падар несколькими публикациями сообщил, что отправился на отдых во Францию.
Отметивший осенью своё 44-летие рокер наслаждается прелестями горнолыжного отдыха на курорте Валь Торанс в Альпах. Согласно информации на сайте, дневной ски-пасс на этих склонах стоит около 70 евро. Кататься на лыжах в этом курорте можно до 4 мая.
Валь Торанс — это горнолыжный городок в долине Тарантез, в регионе Сен-Мартен-де-Бельвиль. Курорт является частью лыжной зоны Les Trois Vallées, которая с её 600 километрами трасс считается одной из крупнейших объединённых горнолыжных зон в мире.
„Как есть, так есть“, — подписал Падар фото, сделанное в своих лыжных очках. Среди его 24-часовых сторис также можно найти видео, где он поднимается на подъёмнике.