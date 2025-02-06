Шоубиз
06.02.2025, 11:00

ФОТО | Нужно немного времени, чтобы осмотреться: Танель Падар наслаждается жизнью на дорогом горнолыжном курорте

 
Tanel Padar 2024. aastal Kohilas.
Tanel Padar 2024. aastal Kohilas.
ФОТО: Teele Toova | Delfi Meedia

В последнее время всё реже появляющийся в соцсетях Танель Падар несколькими публикациями сообщил, что отправился на отдых во Францию.

Отметивший осенью своё 44-летие рокер наслаждается прелестями горнолыжного отдыха на курорте Валь Торанс в Альпах. Согласно информации на сайте, дневной ски-пасс на этих склонах стоит около 70 евро. Кататься на лыжах в этом курорте можно до 4 мая.

Валь Торанс — это горнолыжный городок в долине Тарантез, в регионе Сен-Мартен-де-Бельвиль. Курорт является частью лыжной зоны Les Trois Vallées, которая с её 600 километрами трасс считается одной из крупнейших объединённых горнолыжных зон в мире.

„Как есть, так есть“, — подписал Падар фото, сделанное в своих лыжных очках. Среди его 24-часовых сторис также можно найти видео, где он поднимается на подъёмнике.

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