ФОТО | Округлившийся живот на красной дорожке: неужели Таави и Луиза Рыйвас ждут четвертого ребенка?

Недавно прессе поступило несколько наводок о том, что Луиза Рыйвас (38) и Таави Рыйвас (45) скоро снова станут родителями - пара якобы ждет четвертого ребенка. На это могло намекнуть и появление Луизы на гала-вечере Estonian Music Awards.

Луиза, которая сегодня празднует День рождения, опровергает слухи о беременности.

„Я не беременна“, - сообщила Õhtuleht Луиза, которая сегодня празднует свой 38-й день рождения, опровергая слухи о появлении ребенка. „Поскольку за последний месяц я получила несколько таких вопросов, я восприняла это как мотивацию, чтобы больше заниматься спортом“, - говорит она.

Луиза не обижается на подобные вопросы и со временем уже привыкла не обращать на них внимания. „Я стараюсь больше взять себя в руки, тем более что спорт - это еще и хорошее средство для снятия стресса. Я так или иначе пережила самые трудные моменты в своей жизни, занимаясь спортом“, - добавляет она.

Как ранее писал Delfi, в августе прошлого года Луиза и Таави отметили седьмую годовщину свадьбы. В 2017 году пара решила узаконить свои отношения. Однако в недавнем посте Луиза рассказала, что они почувствовали, что нашли того самого человека, уже десятью годами ранее.

„Приключений хватало на каждый год, а то и на каждую неделю. Года нас потрепали - как прекрасными, так и иногда более меланхоличными чувствами и эмоциями, но всегда давали нам повод воплощать и придумывать новые мечты вместе“, - написала тогда Луиза.

Луиза продолжила, что цель брака - быть вместе не только в хорошие, но и особенно в плохие времена. „Именно поэтому мы даем свадебные клятвы, а не делаем пожелания“, - сказала политик.

Таави Рыйвас и Луиза Вярк поженились 19 августа 2017 года. После венчания молодожены и гости отправились на мызу Кылтсу, чтобы с размахом отметить столь знаменательное событие. Праздник удался настолько, что соседи пары даже вызывали полицию, жалуясь на очень громкую музыку, которая играла после полуночи. По данным Õhtuleht, на свадьбу было потрачено более 40 000 евро.

У них трое детей: дочь Мийна Рианна (2009), сын Херман (2016) и дочь Ума (2019).