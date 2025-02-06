Признание известной эстонской телеведущей: „Богатые тоже плачут. У всех бывают трудные времена, и все напрягаются“

„На первый взгляд всегда кажется, что чужая жизнь проще и полна большой страсти, любви и что их семейная жизнь гармонична. Кроме того, другие всегда богаче нас и, видимо, им все жизнь подносит на блюдечке с голубой каемочкой. Якобы родились с серебряной ложкой во рту. На самом деле, знаете ли, богатые тоже плачут. У всех бывают трудные времена, и все напрягаются“, - говорит Эда-Лийс, которая считает, что нужно отпустить чужие жизни и шаг за шагом двигаться к своей собственной мечте.