Признание известной эстонской телеведущей: „Богатые тоже плачут. У всех бывают трудные времена, и все напрягаются“
Тележурналист Эда-Лийс Канн призналась Naisteleht в недавнем интервью, что много лет назад она смотрела глянцевые журналы и завидовала богатым и красивым, но на самом деле у них тоже бывают трудные времена.
„На первый взгляд всегда кажется, что чужая жизнь проще и полна большой страсти, любви и что их семейная жизнь гармонична. Кроме того, другие всегда богаче нас и, видимо, им все жизнь подносит на блюдечке с голубой каемочкой. Якобы родились с серебряной ложкой во рту. На самом деле, знаете ли, богатые тоже плачут. У всех бывают трудные времена, и все напрягаются“, - говорит Эда-Лийс, которая считает, что нужно отпустить чужие жизни и шаг за шагом двигаться к своей собственной мечте.
Как ранее писал Delfi, репортер Kanal 2 Эда-Лийс и ее муж-архитектор Халдо Оравас поженились в сентябре 2022 года. В том же году у пары родилась дочь Лийзабель. Девочка так спешила появиться на свет, что ее отец даже не успел приехать в роддом. „Все прошло молниеносно быстро! Я готовилась к празднику открытию сезона Kaubamaja, когда отошли воды. Подумала, что на всякий случай не пойду туда“, - рассказывала Эда-Лийс в интервью журналу Kroonika.
У Эды-Лийс есть две дочери от предыдущих отношений, а у Халдо - сын.