„Прошло уже шесть дней, как я нахожусь в лежачем положении“. Сильвия Ильвес борется с тяжелой болезнью

Виолончелистка Сильвия Ильвес (32) в течение последней недели выкладывала в социальные сети посты, документируя течение своей болезни и показывая свою повседневную жизнь наряду с борьбой с микробами. „В наши дни ходят всевозможные вирусы и болезни“, - говорит Сильвия, отмечая, что в ее кругу общения есть и другие, кто также слег из-за этой болезни.

„Уже сегодня я чувствую себя очень здоровой, - признается Сильвия, которая уже почти неделю борется с ангиной. - Я очень боялась, что она по мне так жестоко пройдется. Я нетерпеливая душа. Когда я болею три дня, это нормально. Если же я болею уже четвертый день, я чувствую: „Боже мой, это просто ужас“. Я не привыкла болеть больше трех дней. А сейчас я болею уже шесть дней“.