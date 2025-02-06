06.02.2025, 16:00
„Прошло уже шесть дней, как я нахожусь в лежачем положении“. Сильвия Ильвес борется с тяжелой болезнью(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Почти неделю Сильвия Ильвес делилась в социальных сетях фотографиями того, как она борется с болезнью. В своих постах она желала выздороветь и вернуться к привычному ритму жизни. Теперь она преодолела болезнь и с нетерпением ждет будущих выступлений.
Виолончелистка Сильвия Ильвес (32) в течение последней недели выкладывала в социальные сети посты, документируя течение своей болезни и показывая свою повседневную жизнь наряду с борьбой с микробами. „В наши дни ходят всевозможные вирусы и болезни“, - говорит Сильвия, отмечая, что в ее кругу общения есть и другие, кто также слег из-за этой болезни.
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