Анна Седокова впервые за долгое время вышла на связь после самоубийства экс-супруга Яниса Тиммы: „Такого я бы не пожелала никому“

Не секрет, что после смерти латвийского баскетболиста ее обвиняли в трагедии. По словам друзей Яниса, Анна довела его до такого состояния, что он не хотел жить. Сама же артистка не комментировала подобные упреки и брала паузу от соцсетей. Но на днях она опубликовала новое видео и призналась, что переживает самый тяжелый период в жизни.

„Привет, это Аня и мы с вами знакомы более 20 лет. За это время вы были свидетелями моих самых счастливых моментов в жизни, взлетов и падений. А сейчас вы свидетели самого тяжелого периода в моей жизни, который я бы не пожелала никому“, - рассказала Седокова в своем Instagram.

Женщина также добавила, что после смерти Яниса пыталась жить дальше, однако эти попытки были напрасными. Но теперь Анна хочет вернуться к музыке и говорит об этом так:

„Я каждый день за это время пыталась просто встать, просто не упасть, просто пробовать жить дальше. Я благодарна вам за то, что вы поддерживали и не сдавались даже, когда сдалась я. Я попробую делать то, что у меня получается лучше всего - это писать и петь свои песни, давать концерты и маленькими шагами идти вперед. И даже если я буду нужна только одному человеку в этом мире - я буду пробовать это делать“.

Что известно о самоубийстве Яниса Тиммы

В декабре прошлого года мертвого Яниса нашли в одном из отелей в Москве. По информации СМИ, латвийский баскетболист покончил с собой через неделю после официального развода с Седоковой. Позже стало известно, что накануне трагедии Тимма поздравлял с днем рождения экс-супругу, а возле его тела нашли телефон и записку, на которой было написано: „Позвоните Анне“.

Следователи установили, что он совершил суицид, и эти обстоятельства были подтверждены в ходе проверки. Правоохранители сообщили, что ни одна другая версия событий не нашла подтверждения. „Проведенная проверка показала, что Янис Тимма покончил с собой. Другие версии не подтвердились“, — заявил представитель органов.