В рамках юбилейного тура в странах Балтии выступит Мэйси Грэй

Поклонники Мэйси Грэй полюбили ее за бархатистый тембр голоса и уникальный стиль исполнения. Дебютный альбом On How Life Is был продан более чем в 7 миллионах экземпляров по всему миру. В 1999 году Мэйси получила Grammy как лучший исполнитель поп-музыки за свой суперхит I Try, который также был номинирован как песня года и запись года.