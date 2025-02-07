В рамках юбилейного тура в странах Балтии выступит Мэйси Грэй

Поклонники Мэйси Грэй полюбили ее за бархатистый тембр голоса и уникальный стиль исполнения. Дебютный альбом On How Life Is был продан более чем в 7 миллионах экземпляров по всему миру. В 1999 году Мэйси получила Grammy как лучший исполнитель поп-музыки за свой суперхит I Try, который также был номинирован как песня года и запись года.

С тех пор как она ворвалась в музыкальный мир, она стала дивой R&B и соул-музыки, имея преданную базу поклонников по всему миру и более 25 миллионов продаж альбомов на международном уровне. Помимо полученной в 1999 году Grammy у Грэй есть еще 5 номинаций на эту премию, а также две премии BRIT Awards.

В юбилейном туре Мэйси Грэй споет все хиты с On How Life Is. „Этот альбом значит для меня все. С него начался мой путь, и будет невероятно трогательно снова разделить эти моменты со слушателями“, - говорит певица.

Билеты поступят в продажу в 10 утра 7 февраля в латвийской сети Biļešu serviss. Члены концертных клубов FBI и Positivus Festival смогут приобрести билеты с 6 февраля, используя код, который будет выслан зарегистрированным пользователям.