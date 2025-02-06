44-летняя супермодель Жизель Бюндхен стала мамой в третий раз

По информации тамблоида, мама и новорожденный чувствуют себя хорошо, не предоставив больше никаких подробностей.

Известно, что Жизель познакомилась с профессиональным тренером по джиу-джитсу Хоакимом Валенте в декабре 2021 года. Звезда искала тренера для сына, а потом тоже решила заниматься этим видом спорта. 37-летний Хоаким владеет студией в Майами вместе со своими братьями Педро и Ги Валенте. После развода с мужем Бюндхен все чаще стали замечать в компании спортсмена, а теперь они создали собственную семью. Бюндхен уверяет, что не изменяла мужу с ним.

Жизель рассказала в интервью, что изначально она водила своих детей в студию Валенте в надежде, что они смогут освоить некоторые навыки самообороны, хотя вскоре ей захотелось взять собственные уроки. Она даже снималась с братьями Валенте в модной фотосессии. „Он наш учитель и, самое главное, человек, которым я восхищаюсь и которому доверяю. Это так здорово, когда мои дети окружены такой энергией“, — говорила модель.

Слухи об отношениях только усилились после того, как Хоаким был замечен в нескольких поездках Жизель с детьми в Коста-Рику, а также обратно в Бразилию, откуда оба родом. Но сама Жизель предпочитала не говорить о своих новых отношениях.

„Они глубоко влюблены друг в друга“, — сказал инсайдер о Бюндхен и Валенте, хотя ранее супермодель отмалчивалась, когда ее спрашивали о свиданиях и новых романах.

У Жизель уже есть 15-летний сын Бенджамин и 12-летняя дочь Вивиан рот бывшего мужа. Она также была мачехой сына Тома, Джона, от его отношений с Бриджет Мойнэхэн. Она регулярно называла себя „бонусным“ родителем теперь уже 17-летнего парня и продолжала публиковать посты о нем в Instagram с момента расставания с Брэди в 2022 году.

Брэди в свою очередь после развода успел повстречаться с моделями Ириной Шейк и Брукс Нэйдер.