Эстонский национальный мужской хор выступит в Японии

В субботу, 8 февраля, Эстонский национальный мужской хор выступит в токийском Sumida Triphony Hall. Под управлением дирижера Микка Юлеоя хор исполнит произведения Мендельсона, Пуленка, Лауридсена, Шуберта, Катады и Бонато. Эстонская хоровая музыка будет представлена творчеством Арво Пярта и Вельо Тормиса.

Гастрольный тур продолжится 10 и 11 февраля в токийском зале Bunka Kaikan. В концерте под управлением Элиаху Инбали примут участие Токийский столичный симфонический оркестр, бас Григорий Шкарупа и Эстонский национальный мужской хор. Прозвучат „Остров мертвых“ Рахманинова и Симфония №13 „Бабий Яр“ Шостаковича.

Эстонский национальный мужской хор уже выступал в Японии в 2018 году. В этом году коллектив отмечает 95-летие со дня рождения Вельо Тормиса и 90-летний юбилей Арво Пярта, в планах хора – более пятидесяти концертов на самых разных сценах и дебют на Пярнуском музыкальном фестивале под руководством Пааво Ярви.