В здании Таллиннской горуправы открылась постоянная фотовыставка „Небоскреб на площади Вабадузе“

Выставка сфокусирована на истории нынешнего здания Таллиннской городской управы – здания, которое было построено в 1931 году, когда газета Vaba Maa назвала его „Небоскребом на площади Вабадузе“. Та же статья также упоминала здание Эстонской страхового акционерного общества (EKA) как самое современное и высокое строение в странах Балтии.

На постоянной выставке представлены уникальные фотографии из коллекций Эстонского исторического музея, Национального архива, Таллиннского городского архива, Таллиннского городского музея и Тартуского художественного музея, а также из частной коллекции Вайдо Лиллемаа. Фотографии были цифровым способом отреставрированы и окрашены Ханно Пускаром – это позволяет зрителю воспринимать прошлое в современном контексте. Тексты, созданные для выставки, рассказывают об изменениях здания и его окрестностей на протяжении прошлого века.

Здание было спроектировано архитектором Робертом Натусом в 1929 году, и его строительство стало важным событием для Таллинна – впервые на площади Вабадузе был возведен небоскреб, который придал столице облик большого города. На выставке можно познакомиться с историей создания этого важного здания, его архитектурной ролью в формировании облика Таллинна, а также с общественными и строительными процессами того времени.

Выставка расположена в зале обслуживания главного здания Таллиннской городской управы (площадь Вабадузе, 7, 1-й этаж) и открыта для жителей и гостей города в будние дни в часы работы зала обслуживания. Вход бесплатный.

Куратор выставки: Эха-Кай Месипуу

Оформление: Катрин Таммсаар

Графический дизайн: Stuudio Stuudio

Часы работы зала обслуживания Таллиннской городской канцелярии (пл. Вабадузе, 7, 1 этаж):

Пн. 8.15 – 18.00Вт., ср., чт. 8.15 – 17.00Пт. 8.15 – 16.00