У Канье Уэста обнаружили психическое расстройство

Американский рэпер Канье Уэст, жена которого ранее появилась полностью обнажённой на премии „Грэмми-2025“, заявил, что не страдает биполярным расстройством. Медики выявили у него другое состояние, которое помогла определить его супруга — модель Бьянка Цензори.

47-летний музыкант в интервью с Джастином Лабоем на его YouTube-канале рассказал, что у него диагностировали аутизм. По словам Уэста, именно Цензори первой заметила, что его поведение не соответствует типичным проявлениям биполярного расстройства. Она настояла на том, чтобы он прошёл обследование у специалистов.

Уэст обратился к врачу, который ранее работал с Джастином Бибером, и именно его жена организовала эту встречу, обратив внимание на особенности его поведения.

Цензори отметила, что раньше ей доводилось общаться с людьми, имеющими биполярное расстройство. Это позволило ей предположить, что в случае с Канье диагноз был поставлен неверно, так как у него отсутствовали характерные симптомы. Рэпер также описал своё нынешнее состояние.

По его словам, психологические трудности отражались на отношениях с близкими. Он признался, что порой не способен контролировать собственные действия, что негативно сказывается на семье. Уэст переживал частые срывы, которые сам называет „эпизодами“. По его мнению, причиной многих из них становилось сильное чувство бессилия. После нового диагноза он отказался от медикаментозного лечения, ранее назначенного для борьбы с биполярным расстройством.

Музыкант подчеркнул, что ощущение потери контроля над собственной жизнью становилось для него серьёзным испытанием. Он упомянул, что люди пытались управлять его финансами, ограничивать его высказывания в соцсетях и критиковали его решения, включая уход из сотрудничества с Adidas.

Ранее Уэст рассказывал, что впервые заметил признаки аутизма после автокатастрофы в 2020 году. Тогда он получил травму челюсти и перенёс операцию, во время которой ему наложили множество швов.

Напомним, что обнажённый выход Бьянки Цензори на „Грэмми“ привёл к серьёзным финансовым потерям для Канье Уэста — из-за скандала его концерты в Токио были отменены, что стоило музыканту 20 миллионов долларов.