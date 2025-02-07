Ей – 28, ему – 70: Сеть всколыхнули отношения супругов с 42-летней разницей в возрасте

28-летняя Джеки познакомилась с 70-летним Дэйвом, когда ей был всего 21 год. Знакомство произошло, когда американец был на родине девушки на Филиппинах во время отпуска.

Они нашли друг друга на сайте знакомств, когда Дэйв гостил неподалеку от дома Джеки, и договорились встретиться в местном кафе, пишет The Sun .

Дэйв признался, что был ошеломлён при первой встрече и даже пошутил, что девушка, вероятно, не удосужилась изучить его онлайн-профиль, прежде чем согласилась на свидание.

Однако 42-летняя разница в возрасте не помешала их чувствам. Спустя несколько месяцев после знакомства Дэйв снова отправился на Филиппины, чтобы сделать возлюбленной предложение. Они узаконили свои отношения в феврале 2018 года, когда Джеки было 21 год, а Дэйву — 63.

Вскоре после свадьбы Джеки переехала в США, чтобы жить с мужем. По словам супругов, спустя семь лет их чувства остаются столь же крепкими, как в начале отношений.

Несмотря на долгий и счастливый брак, пара регулярно сталкивается с негативными комментариями в соцсетях, где их осуждают из-за значительной разницы в возрасте.

Супругов часто критикуют под контентом, который они выкладывают в сети, и многие считают, что Дэйв, видимо, миллиардер. А некоторые высказывают предположение, что Джеки с ним ради грин-карты, и называют ее медсестрой и золотоискателем.

Однако многие с пониманием отнеслись к разнице в возрасте, и отметили: главное, что Джеки с Дэйвом счастливы.