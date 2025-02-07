ДО и ПОСЛЕ | Эстонская звезда ради тела мечты решила набрать вес: „Больше не хотела быть костлявой и набрала почти 20 кг“

„Я начал ходить в спортзал, чтобы накачать себе попу“, - говорит Лийзи, которая сейчас набрала около 20 килограммов и надеется, что большая их часть - это мышцы. „Я довольна своим телом больше, чем раньше. Я больше не хочу быть той маленькой костлявой девочкой“, - говорит Лийзи Õhtuleht.

Помимо „Девичника“, Лийзи Таммоя также принимала участие в реалити-шоу „Мальчишник“, „Дом на пляже“ и шоу знакомств журнала Kroonika „Клик“.

Лийзи до:

Лийзи после:

В 2022 году девушка представляла Эстонию на международном конкурсе красоты „Мисс Земля“. Участие Лийзи как представительницы Эстонии также освещалось официальным аккаунтом „Мисс Земля“ в социальных сетях.

Она также участвовала в конкурсе Miss World Estonia 2023. Экс-звезды реалити показала отличный результат на конкурсе красоты – она получила престижный титул „Face of Beauty Estonia 2023“ и сияющую корону на голову.

Кажется, что девушка начала жизнь с чистого листа, так как почти в каждом выпуске реалити-шоу „Девичник“ она напивалась в стельку и на одной вечеринке даже уснула на стуле.

После обретения народной славы Таммоя дала интервью Õhtuleht, в котором среди прочего говорила, что ей не нравится „ванильный секс“ и в кровати она предпочитает более экстремальные вещи. Например, она даже занималась сексом в лесу на снегу.