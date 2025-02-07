„Хуже, чем очереди за хлебом в былые времена“. Невероятный спрос на дорогие билеты на AC/DC обрушил сайт и заставил людей выйти из дома

Беспрецедентно длинная виртуальная очередь началась в 10:00. На сайте Piletilevi проблем вроде бы нет, но когда вы нажимаете на кнопку „Купить билет“, то попадаете в виртуальную очередь, которую более нетерпеливые фанаты пытаются обойти уже больше часа.

После нажатия на кнопку покупки билетов всплывает сообщение „Пожалуйста, подождите... Вы добавлены в очередь“. Чтобы сохранить место в очереди, вас просят оставаться на странице, не обновлять ее и не закрывать. Читатели, которые не обновляли браузер с 10 утра, также жалуются, что очередь всен еще до них не дошла. Вопрос в том, насколько длинная эта очередь?

Рок-звезда Яагуп Креэм поделился на своей странице в Instagram, что он тоже долгое время ждал в виртуальной очереди Piletilevi и выразил свое недовольство условиями продаж. „20 минут прождал здесь. Хуже, чем очереди за хлебом в былые времена. Не знаю, может Piletilevi стоит задуматься о более надежных серверах“, - размышляет фронтмен эстонской группы Terminaator в социальной сети.

Похоже, что самое разумное решение приняли фанаты, которые решили с утра пойти в кассу и купить билеты там. Читатель Kroonika и поклонник AC/DC отправился в пункт продажи Piletilevi на улице Маакри сразу после 10 часов. Толпы не было, но там был журналист, задававший вопросы типа „Какие ощущения?“. Я без проблем купил несколько билетов.

Читатель, который также приобрел билеты на AC/DC, дал подсказку - билеты на таллиннский концерт также продаются на сайте Ticketmaster, где их можно получить мгновенно.

Цены на билеты довольно высокие. Обычный билет стоит 119,70 евро. Билет Front Floor — в ограниченную по вместимости зону перед сценой — стоит 150 евро. Самый дорогой билет стоит 161,20 евро.