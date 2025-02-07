ФОТО | В Таллинне открылся отель Hampton by Hilton. Смотрите, как прошло торжественное событие, и загляните в номера

На открытии отеля Лийзи Койксон и диджей Сандер Мёльдер исполнили новую композицию на основе стихов Марие Ундер, созданную специально для этого вечера. Ведущим вечера был Рейго Ахвен. На вечеринке по случаю открытия гости также смогли принять участие в экскурсиях по отелю и насладиться вкусными закусками и напитками.

Расположенный на углу Тартуского шоссе и улицы Якобсони новый отель Hampton by Hilton Tallinn - первый в Таллинне отель международной гостиничной сети. Он отдает дань уважения литературному и историческому наследию Эстонии.

„Совершенно новый отель на 184 номера, ориентированный в основном на деловых путешественников и семьи, находится в очень удобном месте для гостей, прибывающих в Таллинн на самолете, автобусе или пароме“, – рассказал представитель собственника недвижимости и застройщика отеля GVP Invest Estonia OÜ Сигитас Даугнорас.

Отель расположен в историческом месте – именно здесь в деревянном доме первые годы детства провел президент Леннарт Мери. В этом же доме жила и Марие Ундер. Здесь собирались выдающиеся деятели эпохи и тут действовала литературная группа Siuru. Здание было снесено в 1980 году во время Московской олимпиады в связи со строительством кинотеатра „Eha“.

Дизайнеры интерьера отеля Hampton by Hilton, Ритис Чимкус и Агне Кирслиене, черпали вдохновение из визуальных образов, использованных на обложках книг и иллюстрациях группы Siuru. Благодаря художнице по стеклу Гуоде Квиетинскайте теперь ими можно любоваться на витринах отеля и в лифтах, где световые инсталляции подчеркивают красочные панели. Кроме того, творчество Siuru вдохновило литовскую художницу Фаусту Межите, создавшую для стен гостиничных номеров украшения в стиле ар-деко.