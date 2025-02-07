44-летняя звезда „Властелина колец“ Элайджа Вуд женился

44-летний американский актер Элайджа Вуд женился на 33-летней кинопродюсерке Метте-Мари Конгсвед, пишет „Фокус“ со ссылкой на TMZ.

Звезда „Властелина колец“ и его избранница получили конфиденциальное разрешение на брак в округе Лос-Анджелес. Впрочем, точно неизвестно, когда именно они расписались.

Источники из близкого окружения пары рассказали, что Элайджа Вуд и Метте-Мари Конгсвед отгуляли свадьбу в Швеции накануне Нового года. Пара организовала скромное празднование, на которое пригласили около 80 человек.

Фродо из „Властелина колец“ и его возлюбленная ведут частный образ жизни. Элайджа и Метте-Мари познакомились в 2017 году на съемках фильма „Я больше не чувствую себя как дома в этом мире“, над которым вместе работали. Они начали встречаться в 2018, а через год у пары родился сын, о чем стало известно позже.

В марте 2023 года у звезды „Властелина колец“ и его жены родилась дочь. Имена детей супруги тщательно скрывают от публики.

Элайджа Вуд — американский актёр, продюсер и музыкант, наиболее известный по роли Фродо Бэггинса в кинотрилогии „Властелин колец“ (2001-2003). Одной из его первых значительных ролей была в фильме „Гражданин Кейн“ (1990). К мировой славе он получил известность благодаря ролям в таких фильмах, как „Хороший сын“ (1993), „Глубокое влияние“ (1998) и „Факультет“ (1998).